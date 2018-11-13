Ученые выяснили, как роботы могут помочь в изучении поведения животных

Москва, 13 ноября. Роботы могут помочь в понимании поведения животных, считают ученые из венгерского Университета Этвош Лоранд.

По мнению исследователей, роботы не могут заменить человека, но позволят больше узнать о поведении животных. Использование роботов для изучения животных положило начало новому направлению исследований — взаимодействие животных и роботов (ARI), говорится в Animal Behavior and Cognition. Ученые пытались понять, могут ли животные реагировать на роботов как на потенциальных социальных партнеров.

Исследователи признались, что у данного метода есть ряд трудностей, но это поправимо. Роботы, как и животные, имеют склонность не вести себя так, как мы от них этого ждем. Но решить проблему возможно, и тогда перед миром откроются неограниченные возможности использования роботов в исследовательских целях, сообщил PlanetToday.