Точка невозврата пройдена: эксперт оценил заявление США по «Северному потоку — 2»

Москва, 13 ноября. Вашингтон пока не предлагает своим союзникам в Европе ничего, кроме политического давления, поставка предлагаемого им газа приведет к снижению конкурентоспособности ЕС. Такое мнение выразил заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Министр энергетики США Рик Перри ранее заявил, что Вашингтон выступает против «Северного потока — 2» и обещает Киеву поддержку «огромными запасами другой энергии» в альтернативу данному газопроводу.

Гривач, комментируя высказывание американского министра, отметил, что пока Вашингтон, кроме политического давления, ничего особенно не предлагает своим зарубежным союзникам в Европе.

Тот природный ресурс, который Соединенные Штаты якобы хотят поставлять на регулярной основе в европейские страны, будет характеризоваться не настолько большими объемами, как ожидает покупатель, а также высокой стоимостью, обратил внимание Гривач.

Даже если стороны договорятся о поставке сжиженного природного газа из США в Европу, это будет означать еще большее снижение конкурентоспособности Европейского союза по отношению к тем же Штатам, считает эксперт.

«Здесь четко просматриваются признаки недобросовестной конкуренции по отношению как к России, так и к Европе», — цитирует его RT.

Эксперт констатировал, что точка невозврата в строительстве газопровода «Северный поток — 2» уже пройдена и проект будет реализован в полной мере.

Напомним, запуск газопровода назначен на конец 2019 года, он будет проложен из России в Германию через Балтийское море. Протяженность составит 1,22 тысячи километров. По оценкам экспертов, проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, многие из которых высказались за строительство газопровода на их территории.

Однако Украина и США выступают против строительства «Северного потока — 2». Вашингтон пытается продвинуть идею экспорта своего сжиженного газа в Европу, а Киев опасается потерять доходы от транзита.

Как заметил ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью Федеральному агентству новостей, власти США осознают, что им не удастся достичь господства на рынке энергоресурсов. Поэтому Вашингтон старается найти хоть кого-то, кто согласится на невыгодные условия приобретения СПГ, заключил он.