«Проще объяснить провалы»: в РФ ответили на предложение Конгресса США изучить влияние ботов на выборы

Москва, 13 ноября. В США предложили изучить влияние ботов в социальных сетях на американские выборы. Соответствующий законопроект был внесен в палату представителей 7 ноября. По мнению российских экспертов, данная инициатива является очередной попыткой Вашингтона объяснить провалы в своей внутренней политике.

Автором законопроекта стал американский конгрессмен-демократ Марк Десолнье. По его мнению, пока в США нет единого механизма регулирования автоматизированных аккаунтов, от которых якобы исходит угроза для американских внутренних процессов. Согласно законопроекту, целевая рабочая группа должна изучить влияние ботов на соцсети, общественный дискурс и выборы и предложит способы борьбы с автоматизированными аккаунтами.

«Существуют убедительные доказательства того, что во время предвыборной кампании 2016 года злоумышленники использовали ботов с единственной целью — дестабилизировать общественный дискурс и подорвать наши выборы», — заявил Десолнье.

Российские специалисты, комментируя инициативу американского конгрессмена, отметили, что после президентских выборов в 2016 году в США демократы, оказавшиеся «на обочине истории», пытаются придумать причину такого выбора и в этой связи голословно обвиняют Россию и находят в Сети неких «российских ботов».

«Американцам так проще объяснить провалы в собственной политике», — подчеркнул в беседе с RT доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин.

При этом, по мнению специалиста по кибербезопасности Андрея Масаловича, боты являются самым эффективным инструментом воздействия на массовое сознание, поэтому борьба с ними на самом деле не входит в задачи Вашингтона. Как считает эксперт, речь идет об устранении ряда «нежелательных» аккаунтов.

«Игра в демократию, равные права и упоминание Конституции закончилась. Начинается война на поражение. Уже стало понятно, что главное оружие — средство воздействия на массовое сознание, а боты — один из самых эффективных инструментов «облучения», — отметил он.

6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Перед голосованием социальная сеть Facebook удалила порядка 810 учетных записей и страниц, обвинив их в якобы распространении «дезинформации» и спама.

В Штатах начали обвинять Россию в якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы 2016 года после того, как победу на них по итогам голосования одержал Дональд Трамп. При этом все выдвигаемые американскими политиками обвинения не имеют под собой никаких доказательств.

Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона до сих пор не предоставила Москве ни одного факта о «вмешательстве» в выборы в США или других странах. Россия считает, что так называемое «российское дело» является результатом внутриполитических распрей в США и свидетельствует о сбое в американской двухпартийной системе.