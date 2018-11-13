Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Идлиб

Москва, 13 ноября. Нарушения перемирия зафиксированы российскими наблюдателями в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки, о чем говорится в информационном бюллетене Минобороны о ходе выполнения Меморандума о создании зон деэскалации.

Согласно приведенным данным, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала четыре случая стрельбы в провинциях Идлиб (1) и Алеппо (3). Турецкие коллеги не зафиксировали нарушений перемирия.

Напомним, ранее сообщалось, что российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь для беженцев в сирийском Хомсе. Российские офицеры также провели две благотворительные акции в городе Алеппо