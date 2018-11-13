Санкции против РФ не помогут: в Совфеде объяснили Киеву и США, как добиться мира в Донбассе

Соединенные Штаты Америки раскритиковали выборы в ДНР и ЛНР и пригрозили России санкциями, пока контроль над юго-востоком Украины не будет возвращен Киеву. Соответствующее заявление сделала представитель американского Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Мы будем продолжать вводить против России санкции, связанные с Украиной, до тех пор, пока Москва полностью не выполнит минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине», — отметила Наэурт.

По ее словам, Вашингтон присоединяется к «европейским союзникам и партнерам, осуждая прошедшие 11 ноября фиктивные выборы». Дипломат добавила, что Донецкой и Луганской народным республикам «нет места в рамках минских договоренностей» и «республики необходимо распустить».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей обратил внимание на то, что США и Евросоюз сами заставляют Киев саботировать выполнение соглашений по Донбассу, что усложняет разрешение ситуации на юго-востоке страны.

По словам сенатора, Вашингтон попросту использует любое событие, хоть как-то связанное с Украиной, чтобы оказать давление на внешнеполитическую линию России.

«Ситуация неудивительная, все, что сегодня происходит на Украине, — это повод для санкций, причем вне зависимости от того, происходит там что-то новое или нет. Последние санкции США против РФ в связи с ситуацией в Крыму и в Донбассе не были продиктованы новыми событиями. Ограничения Вашингтона — инструмент политического мщения, давления и попытка изменить политический курс России», — пояснил собеседник ФАН.

Олег Морозов подчеркнул, что западные коллеги сами отчасти виноваты в том, что вопрос с Донбассом до сих пор не разрешен. По мнению члена Совфеда, если Киев начнет следовать минским договоренностям, то сможет вновь завоевать доверие жителей юго-восточных регионов Украины.

«Мы-то исходим из того, что минские соглашения не выполняются прежде всего украинской стороной, которую поощряют в этом ее европейские и американские партнеры. Если бы они захотели, то давно бы уже заставили Киев следовать минским договоренностям. Тогда не надо было бы возиться с санкциями и разбираться с выборами в ДНР и ЛНР. Чем дольше Украина будет торпедировать процесс мирного урегулирования в Донбассе, тем больше будет доверие жителей юго-востока страны к избираемым органам власти республик», — рассказал сенатор.

Морозов добавил: политика ограничений бесперспективна, санкции против России не помогут, и ситуацию в ДНР и ЛНР можно решить лишь мирным путем.

«Никакими санкциями ситуацию в Донбассе не изменить — лишь мирными переговорами, — заметил Морозов. — Мы все время на санкции отвечаем соответствующими действиями и постоянно подчеркиваем, что Запад ведет политику перекладывания проблем с больной головы на здоровую. Большая часть пунктов минских соглашений относится к компетенциям Киева, поэтому он должен их выполнять. Но, увы, ничего не делается».

Напомним, накануне в ДНР и ЛНР состоялись выборы глав республик. В Донецкой народной республике победу одержал врио главы региона Денис Пушилин, а в Луганской большинство голосов получил Леонид Пасечник.