МВД Австрии призвало не портить отношения с РФ из-за дела о «шпионаже»

Вена, 13 ноября. Министерство внутренних дел Австрии надеется, что сотрудничество с Россией не пострадает из-за дела о якобы разведывательной деятельности в пользу Москвы. Об этом рассказал генеральный секретарь министерства Петер Гольдгрубер.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что отставной полковник армии страны якобы подозревается в ведении с 1990-х по текущий год разведывательной деятельности в пользу российской стороны. Позже из-за этого министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в Москву.

Глава российского МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал, что неприятно удивлен информацией о ситуации с экс-полковником. По данным Вены, больше информации по делу может появиться через несколько недель.

Как пишет РИА Новости, Гольдгрубер выразил надежду, что Австрия сделает все для того, чтобы «многочисленные области» сотрудничества между Веной и Москвой не пострадали. Он призвал быстрее внести ясность в ситуацию.