Росавтодор разрешил укладывать асфальт в снег и дождь

Москва, 13 ноября. Российские асфальтоукладчики смогут обновлять дорожное покрытие при незначительных осадках, а также в минусовую температуру, но при условии соблюдения технологий. Росавтодор уже дал соответствующие рекомендации чиновникам и компаниям.

В документе собраны воедино нормы уже действующих ГОСТов, СНиПов и техрегламентов. Ожидается, что благодаря рекомендациями строители избегут ошибок.

Как указано в рекомендациях, класть асфальт можно при небольших осадках и при температуре до -10 градусов. Однако в этих случаях следует предварительно расчистить поверхность от грязи, пыли, льда, снега, после чего просушить ее терморазогревателем.

Кроме того, также были даны рекомендации с целью предотвращения образований ледяных и снежных корок. Для этого следует покрывать основание дороги битумом перед укладкой асфальта. Чтобы быстрее положить асфальт при низких температурах, пока поверхность не замерзла, Росавтодор посоветовал увеличить число одновременно работающих катков до двух или трех в зависимости от ширины укладки, передает издание «Известия».