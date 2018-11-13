Второй калашников у Китая не получился: чем российский С-300 лучше азиатского аналога

Американский аналитический журнал The National Interest сравнил зенитный ракетный комплекс HQ-9 китайского производства, который является аналогом российского С-300, и пришел к выводу, что азиатский комплекс превосходит отечественное вооружение. Авторы NI считают, что HQ-9 дешевле, перспективнее, эффективность его обусловлена увеличенной дальностью поражения воздушных целей.

По мнению американских журналистов, китайский зенитно-ракетный комплекс HQ-9, бесспорно, был создан на основе советского и российского зенитно-ракетного комплекса С-300 «Фаворит».

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал статью западного издания. Он подчеркнул, что стоимость аналога С-300 действительно ниже, но характеристики отечественного вооружения превосходят китайское.

«The National Interest прав только в одном — этот комплекс дешевый. Да, возможно, где-то он и является репликой С-300, но по своим техническим характеристикам все-таки уступает комплексам С-300. Я имею в виду последние его версии: ПМУ-2 и версия, которая поставляется для войсковых ПВО. Потому что там применяются совершенно иные зенитные ракеты, которые развивают скорость порядка 4,5 метров в секунду. Плюс количество целей, которые обстреливает данный комплекс, больше, чем в первой версии, например, версии ПМ или ПТ», — говорит военный аналитик.

По словам собеседника агентства, он знаком с китайским аналогом С-300 по выставкам: российский комплекс С-300 превосходит HQ-9.

«Китайцы его предлагают, особенно на выставках, которые проходят на азиатском континенте. В Средней Азии они его представляли на выставке в Казахстане. Это, скажем так, некий бюджетный вариант. Но все равно если у заказчика есть средства, то, выбирая между нашими и китайскими комплексами, стараются выбирать все же наши. Китайский комплекс нельзя назвать совсем уж плохим, но он уступает по характеристикам С-300. Китайцы старались создать некий аналог и приложили определенные усилия, но все же не получилась у них точная копия. Если можно так сказать, второй калашников не получился», — резюмировал Алексей Леонков.

C-300 «Фаворит» — семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полета, до превышающих потолок высоты для целей; на дальностях: от нескольких километров до 75-200, в зависимости от типа применяемых элементов семейства С-300 и, в частности, ракет-перехватчиков.