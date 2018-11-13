Им бы отопление включить: Пушков ответил Перри, сравнившему Украину с Техасом

Вашингтон, 13 ноября. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Украина может стать «европейским Техасом». По его словам, «способные геологи» видят в стране огромный потенциал для разведки. При этом «большой угрозой» для Украины остается «энергетическая агрессия» России, уверен Перри.

Американский министр, возможно, разбирается в энергетике, однако демонстрирует полное незнание ситуации на Украине, считает председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков. Комментируя заявление Перри, Пушков подчеркнул, что уверен, что никаким Техасом Украина не станет.

«Министр Перри, возможно, что-то понимает в энергетике, но, судя по всему, ничего не знает об Украине. Им бы там отопление на зиму включить, прежде чем превратиться в Техас…» — написал Пушков в Twitter.

Напомним, осень 2018 года для Украины ознаменовалась серьезными проблемами с подачей горячей воды в жилые дома. В Днепропетровской области из-за пущенной властями на самотек ситуации с обеспечением котельных газом вот-вот вспыхнет бунт.

В Кривом Роге из-за катастрофической ситуации закрывают детские сады и школы, по состоянию на 12 ноября без отопления там оставались более 300 тысяч человек.

Депутат украинского парламента Олег Ляшко ранее обратился к президенту страны Петру Порошенко с требованием вмешаться в ситуацию. По его словам, по всей стране миллионы человек страдают из-за безответственности властей, в то время как в Киеве продолжают делать вид, что ничего не происходит.