Раскрыт новый способ кражи денег из банкоматов

Вашингтон, 13 ноября. Американские эксперты компании Symantec раскрыли новый способ кражи денег из банкоматов. На чистую воду были выведены хакеры из группировки Lazarus.

По данным специалистов, банковские серверы киберпреступники взламывали, предварительно распространяя вредоносное программное обеспечение Trojan.Fastcash. В Symantec пояснили, что вирус подделывал ответы банка, тем самым позволяя снимать деньги хакерам.

Кроме того, эксперты выяснили, что это вредоносное ПО хакеры использовали более двух лет и за это время успели украсть десятки миллионов долларов в более чем 30 странах.