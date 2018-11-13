«Еще не созрел»: Поклонская предположила, что Трампа не пускает в Крым жена

Симферополь, 13 ноября. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская считает, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не спешит посетить Крым, так как еще не готов признать российский статус полуострова или его не пускает жена.

Ранее Поклонская попросила американского лидера посетить российский регион. По ее словам, таким образом Трамп мог бы показать всему миру, что является «самостоятельным и порядочным» политиком, а также «первым лицом Америки», которому не чужда демократия и понятия «смелость», «справедливость».

В интервью РИА Новости, депутат подчеркнула, для того, чтобы ехать в Крым, Трамп «еще не созрел».

«Или жена не пустила», — сказала Поклонская.

Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам референдума, где население поддержало эту инициативу.