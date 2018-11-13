В Госдуме призвали защитить римские дороги в Крыму

Москва, 13 ноября. Депутат Государственной думы Руслан Бальбек считает, что римские дороги в Крыму необходимо поставить на государственный учет в органах охраны памятников. Соответствующую инициативу парламентарий направил в Государственный комитет по охране культурного наследия Крыма.

Депутат отметил, что сейчас каменная кладка военных римских дорог по факту представляет собой обычную тропу, которую используют туристы. Бальбек указал на то, что кладка мощеной римской военной дороги в районе Байдарской долины очень неплохо сохранилась.

Как подчеркнул парламентарий, система логистики простояла тысячи лет: остатки римских дорог есть в Байдарской долине, под Севастополем и Алуштой. Однако если ее не поставить под защиту государства, то есть риск ее потерять.

Дорога является культурным наследием Крыма, в связи с чем государство должно быть главным защитником простоявшей тысячелетия древнеримской системы логистики, добавил Бальбек, передает RT.