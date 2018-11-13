Показное удивление: запрет на выезд из РФ, о котором заявил Навальный, прокомментировали эксперты

Блогер Алексей Навальный пытался покинуть территорию РФ, однако на пограничном контроле ему сообщили, что выезд из страны ему закрыт. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Приехал в аэропорт — лечу на оглашение решения Европейского суда по моему делу — на погранконтроле забрали паспорт «для проведения специальных проверочных мероприятий». <…> Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено», — сообщает Алексей Навальный на своей странице в Twitter.

«Присматривает себе дальнейшее место жительства»

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН выразила мнение, что все вылеты Алексея Навального за границу вызывают вопросы.

«Полагаю, многие ждали, когда же наконец ему закроют выезд. Навальный давно является политическим трупом. Реальная аудитория, а не лайки на YouTube, у него имеет крайне низкие показатели. И все выезды Навального за рубеж больше напоминают присмотр себе дальнейшего места жительства, так как в России ему ловить нечего. Также стоит обратить внимание на показное удивление Навального. К чему эта игра? Все было предсказуемо. Общественность Навального «спасать» не станет», — добавила Наталия Елисеева.

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН заметил: Навальный в течение последнего времени подошел к закономерному краху своей политической карьеры.

Попытка под предлогом участия в президентских выборах создать сеть региональных штабов была, как сейчас понятно, последней по реанимации протеста былого масштаба. Но все устроенные Навальным акции оказались малочисленными и показывали, что его популярность, державшаяся на репутации борца с коррупцией и накачке ресурсами извне, стремительно уменьшается.

«В таких условиях Навальный сейчас не имеет никаких перспектив в России, так как, судя по его малой активности в последнее время, его визиты за границу не принесли ожидаемого результата — получения нового финансирования. Ни в США, ни в Европе, очевидно, не намерены тратить слишком много на не обеспечившего никакого результата своими протестными акциями человека, теряющего остатки популярности. Спад активности в регионах и центральном штабе также показывал, что и так невысокий рейтинг Навального уже стал практически нулевым», — пояснил Сергей Простаков.

Поэтому, заметил эксперт, Навальный вполне вероятно мог, учитывая перспективы уголовного преследования в России, готовиться окончательно покинуть страну. Приговор в Европейском суде мог стать удобным поводом остаться на территории ЕС.