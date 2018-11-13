Показное удивление: запрет на выезд из РФ, о котором заявил Навальный, прокомментировали эксперты
Блогер Алексей Навальный пытался покинуть территорию РФ, однако на пограничном контроле ему сообщили, что выезд из страны ему закрыт. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«Приехал в аэропорт — лечу на оглашение решения Европейского суда по моему делу — на погранконтроле забрали паспорт «для проведения специальных проверочных мероприятий». <…> Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено», — сообщает Алексей Навальный на своей странице в Twitter.
«Присматривает себе дальнейшее место жительства»
Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН выразила мнение, что все вылеты Алексея Навального за границу вызывают вопросы.
«Полагаю, многие ждали, когда же наконец ему закроют выезд. Навальный давно является политическим трупом. Реальная аудитория, а не лайки на YouTube, у него имеет крайне низкие показатели. И все выезды Навального за рубеж больше напоминают присмотр себе дальнейшего места жительства, так как в России ему ловить нечего.
Также стоит обратить внимание на показное удивление Навального. К чему эта игра? Все было предсказуемо. Общественность Навального «спасать» не станет», — добавила Наталия Елисеева.
Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН заметил: Навальный в течение последнего времени подошел к закономерному краху своей политической карьеры.
Попытка под предлогом участия в президентских выборах создать сеть региональных штабов была, как сейчас понятно, последней по реанимации протеста былого масштаба. Но все устроенные Навальным акции оказались малочисленными и показывали, что его популярность, державшаяся на репутации борца с коррупцией и накачке ресурсами извне, стремительно уменьшается.
«В таких условиях Навальный сейчас не имеет никаких перспектив в России, так как, судя по его малой активности в последнее время, его визиты за границу не принесли ожидаемого результата — получения нового финансирования.
Ни в США, ни в Европе, очевидно, не намерены тратить слишком много на не обеспечившего никакого результата своими протестными акциями человека, теряющего остатки популярности. Спад активности в регионах и центральном штабе также показывал, что и так невысокий рейтинг Навального уже стал практически нулевым», — пояснил Сергей Простаков.
Поэтому, заметил эксперт, Навальный вполне вероятно мог, учитывая перспективы уголовного преследования в России, готовиться окончательно покинуть страну. Приговор в Европейском суде мог стать удобным поводом остаться на территории ЕС.
«С судимостями Навального запрет на выезд за границу выглядит вполне естественным. Поэтому вполне закономерное событие он пытается реализовать на единственной оставшейся у него площадке — информационной, играя удивление и возмущение, хотя в его положении такой финал был ожидаемым», — заключил Сергей Простаков.