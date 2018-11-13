Тактику борьбы с беспилотниками будут отрабатывать на всех крупных учениях ВС РФ

Москва, 13 ноября. В России разрабатывают тактику отражения групповых налетов дронов на военные базы. С необходимостью противостоять атакам беспилотников российская армия столкнулась в Сирии, где БПЛА боевиков регулярно применяются в районе базы «Хмеймим».

Со следующего года действия в условиях массированного удара беспилотных летательных аппаратов будут отрабатываться на всех крупных учениях, пишут «Известия». Методику подготовки к тому, как отражать такие атаки, уже отработали во время маневров Черноморского флота.

Как сообщили в Минобороны России, учения прошли успешно, после чего было принято решение отрабатывать тактику противодействия БПЛА в рамках всех крупных маневров.

При обороне объектов задействуют разнородные средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также корабли и авиацию. Координация осуществляется из единого центра в режиме реального времени. Командиры соединений учатся вовремя оценивать угрозу и управлять разнородными силами и средствами для уничтожения дронов.

Напомним, в конце октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что только осенью силы ПВО сбили возле базы «Хмеймим» 50 летательных аппаратов.