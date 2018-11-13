Строителям Крымского моста могут доверить новый многомиллиардный проект в Тамани

Москва, 13 ноября. Структуры российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, которые в настоящее время заканчивают строительство моста в Крым, могут перекинуть на проект сухогрузного района порта Тамань.

Как информирует издание «Коммерсантъ», ранее вице-премьер Максим Акимов дал поручение рассмотреть возможность использования в Тамани мощностей организаций, которые задействованы в строительстве моста через Керченский пролив. Данное поручение уже поступило и в настоящее время находится на рассмотрении, о чем заявили в Минтрансе.

«Коммерсантъ» сообщает, что масштабный инфраструктурный проект оценивают в 65 млрд рублей. Генподрядчик моста ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ) Аркадия Ротенберга будет привлечен к строительству сухогрузного района порта Тамань. По данным источников издания, возможность привлечь именно эту компанию обсуждалась на совещании 1 ноября.

Ожидается, что привлечение в порт Тамань компаний, строивших Крымский мост, может ускорить реализацию проекта, о чем сообщил глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Ранее глава компании «Стройгазмонтаж» выразил уверенность в том, что Крымский мост простоит век.