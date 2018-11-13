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ВСУ нарушили режим тишины, обстреляв позиции военных ЛНР из запрещенных вооружений

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ВСУ нарушили режим тишины, обстреляв позиции военных ЛНР из запрещенных вооружений

Луганск, 13 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) один раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв позиции Народной милиции ЛНР из крупнокалиберных орудий, танков и минометов, запрещенных в соответствии с минскими договоренностями.

Под обстрелом из вооружения БМП оказался район поселка Калиново. 

Согласно минским соглашениям, тяжелые вооружения должны быть отведены от линии разграничения сторон. Однако в ЛНР регулярно сообщают о нарушениях и провокациях украинской стороны.

11 ноября в ЛНР состоялись выборы главы республики, по итогам которых победу одержал Леонид Пасечник, набравший 68,3% голосов. По данным ЦИК ЛНР, самая высокая явка была зафиксирована в населенных пунктах, которые находятся на линии соприкосновения. В целом по республике явка избирателей составила 77%.

Автор: Катерина Михайлиди
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