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«Лишать футбола — это жестоко»: Бузова заступилась за Кокорина и Мамаева

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«Лишать футбола — это жестоко»: Бузова заступилась за Кокорина и Мамаева

Москва, 13 ноября. Скандально известная телеведущая и певица Ольга Бузова заступилась за футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в нанесении побоев. Сейчас оба спортсмена арестованы и находятся в СИЗО «Бутырка».

По мнению Бузовой, любой человек имеет право на ошибку, от нее никто не застрахован, и может оступиться. И Мамаева, и Кокорина она знает лично, и призналась, что никогда не могла поверить, что они способны на такое. Кроме того, она напомнила, что игроки должны уметь держать себя в руках на поле, ведь за нарушения могут получить красную карточку и подвести команду.

«То есть, выдержка у всех хорошая. Что на них нашло — я не знаю, не хочу даже думать…», — добавила Бузова в интервью KP.RU.

При этом Ольга осудила тех, кто призвал отлучить оскандалившихся спортсменов от футбола. По ее мнению, это жестоко.

«Что же мы, будет на жестокость жестокостью отвечать? Наказать — да. То, что сейчас происходит с ними, с их семьями, их матерями, которые плачут — это сильное наказание», — заключила девушка.

Ранее Infox сообщал, что глава Чечни Кадыров пообещал трудоустроить футболистов после освобождения и взять в ФК «Ахмат».

Автор: Ярослава Замысловатова
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