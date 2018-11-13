«Нет ни единой возможности»: киевский журналист объяснил, почему идея Украины по «возвращению Кубани» нереальна

Киев, 13 ноября. Мечта Киева о присоединении Кубани даст Украине больше проблем, чем преимуществ, поскольку там живут миллионы русских, заявил украинский журналист Вахтанг Кипиани.

Киевский журналист объяснил, почему идея Украины по «возвращению Кубани» нереальна. По его словам, он прожил в Краснодарском крае 10 лет и знает, что «Кубань совершенно не является украинской». Журналист подчеркнул, что «российский шовинизм, под которым представитель СМИ имеет ввиду патриотизм и лояльность к властям, среди жителей региона безграничен. Кроме того, он добавил, если Украина каким-то образом получит Кубань, то Донецк и остальной Донбасс Киеву «покажется Тернополем».

В ходе онлайн-конференции издания «Главред» журналист напомнил, что несмотря на это, в древности территории казачеств Кубани, Урала, Курска, Воронежа и Белгорода были якобы заселены преимущественно этническими украинцами. Он призвал Киев учитывать это и предпринять шаги по формированию у жителей данных регионов лояльности к Киеву. При этом журналист учел, что для нынешней украинской власти подобные «авантюры» сродни с «идиотизмом», поскольку в государстве сейчас и так хватает проблем.

«У нас нет ни единой возможности сформировать лояльность этих регионов», — резюмировал он.

Напомним, Киев неоднократно заявлял, что хочет «вернуть» Кубань. Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил украинцам ездить в Россию только после того, как Кубань и Москва будут «возвращены» Украине. В беседе с Владимиром Омеляном украинский журналист спросил министра «Что делать после отмены железнодорожного сообщения тем, кто хочет поехать в Россию?». На что украинский политик ответил: «Надевать форму, брать автомат, идти воевать и потом — после возвращения Кубани и Москвы — можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать в Россию».

Экс-глава запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»1, запрещенной в России, Дмитрий Ярош пообещал, что Украина вернет все «этнические земли» и в их числе «оккупированную Кубань».

Ярош отметил, что, по его мнению, Украина одержит верх в «войне добра и зла», потому что она непобедима. Экс-глава «Правого сектора» подчеркнул, что на Украине «куча проблем», но все они со временем будут решены.

По мнению Яроша, сейчас, во время тотальной глобализации, очень важно, что десятки миллионов украинцев живут по всему миру. Они, считает Ярош, «готовы вести борьбу на своей земле и за ее пределами».

В Ответ на эти заявления губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал не дразнить казачество. Глава края напомнил украинскому министру о том, что Екатерина II пожаловала запорожским казакам в пользование Российскую землю для создания казачьих куреней. И отметил, что императрица не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, которой тогда просто не существовало.

«Мы готовы отправить министру Омеляну партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях. И не надо дразнить казачество, которое всегда защищало Кубань как часть российской земли. Кубань никогда не была и не будет украинской», — добавил он.

Также киевское руководство продолжает считать Крым украинской, но «временно оккупированной» территорией. Между тем, Крым вошел в состав России по результатам референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за возвращение полуострова в РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.