Рособрнадзор назвал самые популярные вопросы о ЕГЭ

Москва, 13 ноября. 15 671 звонок поступил на горячую линию и линию доверия Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за период с января по октябрь 2018 года, о чем рассказали журналистам в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Как отметили в Рособрнадзоре, по телефону доверия можно сообщить о любых нарушениях, которые связаны с проведением экзамена, а по телефону горячей линии граждане могут задать свои вопросы о ЕГЭ.

Первая по популярности тема — результаты сдачи экзамена (5307 звонков в 2018 году). Россияне также активно интересуются, как принять участие в ЕГЭ и подать документы — 3732 звонка. Большое количество звонков поступает по поводу процедуры сдачи экзамена, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья — 3114 звонков, передает RT.

Напомним, ранее в Рособрнадзоре признали школьную программу достаточной для успешной сдачи ЕГЭ.