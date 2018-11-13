Поклонская объяснила, почему США усиливают санкции против России

Москва, 13 ноября. США усиливают санкционное давление в отношении России, а также своих партнеров и друзей из-за завышенной самооценки и большой самоуверенности, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Она отметила, что такой подход является последовательной позицией Вашингтона. Американским коллегам Поклонская посоветовала поближе познакомиться с русскими народными сказками. По словам депутата, в фольклоре хорошо описано, к чему может привести слишком большое самомнение.

«Такое может быть только от большой самоуверенности и завышенной самооценки. Чем это заканчивается, хорошо описано во многих русских народных сказках», — объяснила политику Вашингтона Поклонская в интервью РИА Новости.

На прошлой неделе Минфин США опубликовал новый список санкций против России по ситуации в Крыму и на Украине. Под ограничения попали девять организация и три физических лица. В частности, санкции были распространены на ряд крымских санаториев. Также, как передавала «Газета.ру», двое из трех физических лиц в американском списке оказались гражданами Украины.

При этом, по мнению экспертов, новые санкции Вашингтона не повлияют на Россию и ее экономику. Украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров назвал смешным очередной пакет ограничений.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Украина и ряд западных стран итогов народного волеизъявления не признают. Москва подчеркивала, что Крым стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик после того, как ДНР и ЛНР заявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на минские соглашения и введенный режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

Украинская сторона постоянно выдвигает голословные обвинения в адрес Москвы и заявляет, что РФ якобы вмешивается во внутренние дела Украины. Россия не раз обращала внимание, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев как можно скорее урегулировал ситуацию в стране.