Глава министерства энергетики США Рик Перри отметил, что Вашингон готов оказать содействие Киеву и совместно выступить против реализации энергетического проекта «Северный поток — 2». Об этом Перри написал на своей странице в Twitter, добавив к письменному обращению фотографии, сделанные в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

President @realDonaldTrump and the U.S. showed their continued commitment to Ukraine's right to reliable, affordable energy and the importance of transparent, predictable markets with the launch of the U.S.-Ukraine Stategic Energy Dialogue. pic.twitter.com/LgZ5h17n55 — Rick Perry (@SecretaryPerry) November 13, 2018

Американский министр выразил благодарность украинскому президенту за «стремление к диверсификации источников энергии».

«США по-прежнему выступают против «Северного потока — 2» и любого источника энергии, который может быть использован в качестве заложника нестабильными государственными субъектами. США готовы поддерживать своих союзников (собственными. — Прим. ред.) огромными запасами доступной энергии», — подчеркнул Рик Перри.

Отметим, что ранее Минэнерго США договорилось с МИД Украины о коллективном сотрудничестве, чтобы противодействовать строительству газопровода.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью Федеральному агентству новостей заметил, что если недружественную позицию США к проекту РФ и Германии еще можно объяснить, то желание Украины бороться с «Северным потоком — 2» вызывает исключительно жалость.

«Политику США, естественно, определяет бизнес. Вашингтону невыгоден «Северный поток — 2» — это очевидно, поэтому они стараются продать свои энергоресурсы другим странам. Тут даже трудно упрекнуть американских чиновников. То, что Порошенко собирается и по крайней мере делает заявление о том, что Украина готова и хочет покупать американский СПГ по гораздо более высокой цене, — это абсурд. Здравомыслящий человек, а не марионетка, так поступать не будет. Если министра энергетики США можно понять, то над украинским президентом можно только, к сожалению, посмеяться. Жалко братский украинский народ», — разъяснил депутат.

По мнению собеседника ФАН, власти США осознают, что им не удастся достичь господства на рынке энергоресурсов. Поэтому Вашингтон старается найти хоть кого-то, кто согласится на невыгодные условия приобретения СПГ.

«Это невыгодно европейским странам, которые не хотят, в отличие от Киева, покупать дорогой газ. Поэтому они не будут покупать американские энергоресурсы. США понимают, что не смогут заставить Европу покупать свой дорогой СПГ. Не удалось Вашингтону повлиять и на азиатские рынки: Япония, Южная Корея и Индия выразили протест Соединенным Штатам и отказались приобретать газ после ввода Дональдом Трампом санкций против Ирана. Европейцы будут делать выбор в пользу российских ресурсов, потому что это выгоднее», — рассказал Чепа.

Вдобавок депутат Госдумы отметил, что заявления США и Украины совсем не новы и представляют собой не что иное, как очередную провокацию.

«Ничего неожиданного не произошло, все эти заявления были прогнозируемы. А [желание США и Украины выступить против проекта] это популизм и предательство Порошенко собственного народа», — подытожил собеседник ФАН.

«Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Москва неоднократно подчеркивала, что этот проект сугубо экономический, а не политический, однако ряд государств продолжает выражать недовольство из-за строительства газопровода.