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Израиль уничтожил штаб-квартиру ХАМАС в секторе Газа, опубликовано видео

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Израиль уничтожил штаб-квартиру ХАМАС в секторе Газа, опубликовано видео

Тель-Авив, 13 ноября. Армия обороны Израиля опубликовала ролик, демонстрирующий уничтожение объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Ранее стороны обменялись ракетными ударами, обстановка в секторе в течение минувших суток заметно осложнилась.

Видеозапись атаки опубликована в Twitter. Утверждается, что на ней запечатлено уничтожение  штаб-квартиры ХАМАС. 

Напомним, ранее Тель-Авив сообщил, что с палестинской территории были выпущены по меньшей мере 300 ракет. Израильские вооруженные силы в ответ также провели массированные обстрелы — было атаковано, в частности, здание палестинской телекомпании.


 

Автор: Федор Веснин
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