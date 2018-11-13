Израиль уничтожил штаб-квартиру ХАМАС в секторе Газа, опубликовано видео

Тель-Авив, 13 ноября. Армия обороны Израиля опубликовала ролик, демонстрирующий уничтожение объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Ранее стороны обменялись ракетными ударами, обстановка в секторе в течение минувших суток заметно осложнилась.

Видеозапись атаки опубликована в Twitter. Утверждается, что на ней запечатлено уничтожение штаб-квартиры ХАМАС.

We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.

This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.

Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9 — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

Напомним, ранее Тель-Авив сообщил, что с палестинской территории были выпущены по меньшей мере 300 ракет. Израильские вооруженные силы в ответ также провели массированные обстрелы — было атаковано, в частности, здание палестинской телекомпании.



