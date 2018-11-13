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Опубликован рейтинг самых популярных в России Дедов Морозов

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Опубликован рейтинг самых популярных в России Дедов Морозов

Москва, 13 ноября. Аналитическое агентство ТурСтат опубликовало рейтинг самых популярных в России Дедов Морозов. Список был составлен в преддверии дня рождения главного волшебника страны — 18 ноября.

Чтобы выяснить, какой Дед Мороз, пользуется наибольшей любовью россиян, эксперты подсчитали, какую резиденцию туристы посещают чаще всего. Первое место в рейтинге занял всероссийский Дед Мороз в Великом Устюге.

На втором месте оказался Кыш Бабай в Яна Кырлай в Татарстане, на третьем — Паккайне в Олонце в Карелии. В топ-5 также попали Саган Убген в Бурятии и Тол Бабай в Удмуртии.

Автор: Василий Котов
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