«Освобождение» от российского газа: зачем Ляшко добивается от Киева спасения замерзающей Украины

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обратился к главе государства Петру Порошенко и премьер-министру Виталию Гройсману с призывом решить проблему с отоплением в стране. Свое видеообращение депутат Верховной рады опубликовал на странице в Facebook. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я обращаюсь к Порошенко и Гройсману: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры!», — заявил Ляшко, подчеркнул, что украинские граждане не должны быть заложниками из-за непрофессиональных и аморальных действий официального Киева.

По словам Ляшко, если украинцам не включат отопление, президент и премьер должны уйти в отставку.

«Дайте людям тепло или уходите!» — потребовал депутат.

«Освобождение» от российского газа

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин рассказал ФАН, зачем Ляшко добивается от Киева спасения замерзающей Украины

«Можно резюмировать лишь одно — Украина уже в ЕС. И не потому, что об этом мечтает Петр Порошенко. Руководитель добровольческих батальонов в Донбассе добивается от власти спасения замерзающего народа Украины. Понятно, что Ляшко хочет повысить свой рейтинг. В то же время Петру Порошенко не удастся поднять свой рейтинг, чтобы он сейчас не делал. То, что на Украине отключают тепло в ряде населенных пунктов, это тоже евроинтеграция. «Освобождение» от дешевого российского газа», — пояснил Антон Бредихин.

Эксперт отметил, что когда в Новый год, в самые лютые крещенские морозы, украинские власти выключат газ по всей стране, то это будет еще более знаковым явлением, нежели пресловутый безвиз. Потому украинскому народу ничего хорошего ожидать не придется.

«И если на февральских выборах они вновь проголосуют за Порошенко, то про газ пусть вообще забудут, пусть достают дореволюционные печки-буржуйки и отапливают ими свои квартиры на Грушевского», — заключил Антон Бредихин.

Политолог Юрий Якорь в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что это редкий случай, когда депутат Ляшко во многом прав. Порошенко и Гройсман имеют некоторое отношение к отсутствию отопления.