Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Назван самый зависимый от туризма город

54
0 Оставить комментарий

Назван самый зависимый от туризма город

Москва, 13 ноября. Эксперты назвали самый зависимый от туризма город. Им оказался мексиканский Канкун. Всего в список зависимых от туризма попали десять городов.

Согласно данным доклада Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), именно на сферу туризма приходится почти половина ВВП этого города (49,6%). Чаще всего отдыахть в Канкун ездят жители США, Канады и Аргентины.

На втором месте - Марракеш. Он особенно популярен у французских туристов. Эксперты WTTC уточняют, что каждый третий отдыхающий в этом городе — француз. Третью строчку рейтинга занял китайский город Макао, его доходы от туризма составляют 29,3%.

В первую пятерку попали также Орландо и Анталия. Венеции досталось шестое местое, за ней следуют Дубровник, Дубай, Лас-Вегас и Бангкок, пишет ФедералПресс.

 

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.