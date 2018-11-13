Назван самый зависимый от туризма город

Москва, 13 ноября. Эксперты назвали самый зависимый от туризма город. Им оказался мексиканский Канкун. Всего в список зависимых от туризма попали десять городов.

Согласно данным доклада Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), именно на сферу туризма приходится почти половина ВВП этого города (49,6%). Чаще всего отдыахть в Канкун ездят жители США, Канады и Аргентины.

На втором месте - Марракеш. Он особенно популярен у французских туристов. Эксперты WTTC уточняют, что каждый третий отдыхающий в этом городе — француз. Третью строчку рейтинга занял китайский город Макао, его доходы от туризма составляют 29,3%.

В первую пятерку попали также Орландо и Анталия. Венеции досталось шестое местое, за ней следуют Дубровник, Дубай, Лас-Вегас и Бангкок, пишет ФедералПресс.