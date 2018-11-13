Названы лучшие марки сервелата в России

Москва, 13 ноября. Росконтроль назвал лучшие марки сервелата в России. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, и самая дешевая, и самая дорогая колбасы не раз оказывались в «черном списке».

Специалисты подчеркнули, что выбирать колбасные изделия, исходя из стоимости, не только неправильно, но и опасно. Росконтроль заявил, что часто производители сервелата указывают недостоверную информацию о составе продукта. В ходе очередного эксперимента ученые отобрали пять образцов брендов: «Останкино. Папа может», «Клинский», «Рублевский», «Велком», «Мясной дом Бородина».

Исследование выявило кукурузную муку в сервелате «Клинский». При этом также мясо сдержалось в продукте в умеренном количестве. В сервелате «Мясной дом Бородина» также был найден незаявленный ингредиент: животный белок. Его добавляют, чтобы удешевить себестоимость колбасы. В связи с этим сервелат «Клинский» добавлен в «черный список» «Росконтроля», а «Мясной дом Бородина» — в «список товаров с замечаниями».

Нарушения ГОСТа замечены в продукции «Велком» и «Останкино. Папа может». При этом «Рублевский» имеет жирный, маслянистый вкус, пряности в нем чрезмерно выражены.

Росконтроль уточнил, что образцы, кроме «Клинский» и «Мясной дом Бородина», рекомендованы к покупке.