Семью рабовладельцев и почти 100 невольников обнаружили на Украине

Москва, 13 ноября. Полиция обнаружила семью рабовладельцев на Украине, в собственности которой было сельскохозяйственное предприятие под Одессой.

Преступники держали 94 невольника, которые трудились бесплатно, о чем сообщил журналистам глава Национальной полиции Сергей Князев. В составе преступной группы было 13 человек. В настоящее время все они задержаны.

Потенциальные рабы доставлялись из разных регионов Украины. Паспорта и мобильные телефоны у них сразу же отбирались. «Рабы» трудились по 13 часов ежедневно. Кроме того, их могли избить за непокорность, передает РЕН ТВ.

Напомним, ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что в стране сложился рабовладельческий строй, и назвала Верховную раду местом, где убивают будущее.