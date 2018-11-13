Стало известно, из чего делают самые популярные в России сосиски

Москва, 13 ноября. Самые популярные в России виды сосисок делают из мяса, а не из сои и субпродуктов, однако в каждом десятом образце содержание антибиотиков превышено. Об этом свидетельствуют результаты исследования Роскачества.

Эксперты проверили 40 видов «молочных» сосисок, которые можно купить в российских магазинах. Продукт оценивали по 70 критериям, включая содержание антибиотиков, сои, крахмала. Консервантов в сосисках обнаружено не было, крахмал содержали 7 из 40 образцов, 8 видов сосисок содержали добавку каррагинан, которая не допускается госстандартом.

Посторонних ДНК в продукте найдено не было, однако в 6 образцах вместе со свининой и говядиной было использовано мясо птицы, которого в «молочных» сосисках быть не должно.

При покупке продукта Роскачество рекомендовало обращать внимание на состав. Специалисты напомнили, что правильные «молочные» сосиски должны включать свинину, говядину, воду, яйца куриные (или меланж яичный), молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренную пищевую, сахар, пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный или кардамон) и добавки.