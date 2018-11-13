Планировавшие теракты в Таджикистане боевики были завербованы через Интернет

Душанбе, 13 ноября. Члены преступной группировки, которые планировали теракты в Таджикистане, были завербованы через Интернет. Об этом рассказали в государственном комитете национальной безопасности.

В понедельник, 12 ноября, спецслужбы в Таджикистане задержали преступную группировку, состоящую из 12 человек. Их подозревают в подготовке терактов на российской военной базе, а также в русской школе.

Как пишет РИА Новости, группировка по заданию террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»1 собиралась совершить теракт на проходной 201-й российской военной базы и в школе министерства обороны России в Душанбе.

Задержание произвели, когда члены банды собрались в одной из квартир на юго-западе Душанбе. Подробности деятельности группировки не сообщаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.