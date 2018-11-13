Жалеют себя и пьют: шведская журналистка назвала российских мужчин «ослабшими»

Стокгольм, 13 ноября. Шведская журналистка Элин Йонссон считает, что российским мужчинам, «ослабшим» и «искалеченным» историей страны, прощается многое из того, что никогда не сойдет с рук россиянкам.

Журналистка выразила мнение, что когда простая российская семья сталкивается с серьезными жизненными трудностями, «мужчина сидит дома, жалеет себя и пьет», в то время как «женщина закатывает рукава и берется за какую-нибудь грязную работу».

Говоря о воспитании детей, Йонссон отметила, что в большинстве случаев ребенком занимается работающая женщина в то время, как мужчина тратит время на собственные интересы и работу.

По ее словам, «русские мужчины ослабли» из-за «тяжелой» историю России, которая и привела к сложившейся ситуации.

«Они гибли в ходе революции, гражданской войны, на двух мировых войнах и в ГУЛАГе, — высказала свое мнение Йонссон в своей статье для телевещательной организации SVT. — Выживших же эти события искалечили».

Журналистка заключила, что российские женщины в итоге заменяют мужчин как в воспитании детей, так и в работе.

