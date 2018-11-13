МИД Венгрии призвал ЕС восстановить экономические отношения с Россией

Москва, 13 ноября. Венгерский МИД призвал Брюссель восстановить экономические отношения с Россией. Об этом заявил глава ведомства Петер Сийярто. Он подчеркнул, что пересмотр отношений послужил бы интересам ЕС.

Как напомнил Сийярто, ранее европейские политики выступали за создание единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока.

«Было бы хорошо вернуться к этому подходу», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте венгерского внешнеполитического ведомства.

Министр отметил, что в настоящее время торговые отношения Москвы и Брюсселя развиваются «в крайне плохом направлении» и основаны на двойных стандартах, которых, как подчеркнул Сийярто, быть не должно.

«Экономические отношения между Евросоюзом и Россией должны быть перестроены в целом, потому что именно это послужило бы интересам Евросоюза и всех стран ЕС в нынешней глобальной экономической ситуации», — обратил внимание дипломат.

Запад ввел экономические санкции в отношении России в 2014 году из-за разногласий по вопросам Крыма и Донбасса. Москва ответила на данные меры зеркально, взяв курс на импортозамещение.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали более 95% местных жителей. Украина результатов народного волеизъявления не признает и продолжает считать полуостров своей территорией. Москва неоднократно обращала внимание, что Крым стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик в 2014 году после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек. Несмотря на минские соглашения и режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны ВСУ. Москва подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и надеется, что Киев в скором времени разрешит кризис в стране.