Вашингтон, 13 ноября. Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри заявил, что Вашингтон выступает против «Северного потока — 2», и пообещал Украине поддержку. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.

США пообещали Киеву поддержку «огромными запасами другой энергии» вместо «Северного потока — 2». Политик проиллюстрировал свой пост фотографиями, сделанными во время встречи с украинским президентом Петром Порошенко. Перри поблагодарил Киев за «стремление к диверсификации источников энергии». Он напомнил, что Вашингтон по-прежнему выступает против российского проекта «Северный поток — 2». Кроме того, по словам американского политика, США против «любого источника энергии, который может быть использован в качестве заложника нестабильными государственными субъектами».

Он подчеркнул, что американская сторона готова поддержать своих союзников «огромными запасами другой энергии». Ранее сообщалось, что Перри договорился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным совместно противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2».

President @realDonaldTrump and the U.S. showed their continued commitment to Ukraine's right to reliable, affordable energy and the importance of transparent, predictable markets with the launch of the U.S.-Ukraine Stategic Energy Dialogue. pic.twitter.com/LgZ5h17n55 — Rick Perry (@SecretaryPerry) November 13, 2018

По словам политолога Александра Асафова, что США в своих действиях на энергетическом пространстве в Европе исходят из того, что «Северный поток — 2» будет претворен в жизнь. При этом США назвали неприемлемой поддержку «Северного потока — 2» со стороны ЕС.

Вашингтон считает неприемлемой поддержку российского проекта «Северный поток — 2» со стороны европейских стран. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

По его словам, США якобы защищают страны ЕС от российской «энергетической зависимости», поэтому они не могут поддерживать российский проект «Северный поток — 2».

Промышленники ФРГ поддержали «Северный поток — 2» вопреки санкциям США. Германии не следует под давлением США отказываться от проекта «Северный поток — 2». Такое мнение выразил председатель Федерального союза немецкой промышленности (BDI) Дитер Кемпф.

Стране, заявил он, необходим дополнительный канал для поставок газа из надежного источника, поэтому экономика Германии выступает за строительство второго трубопровода, как и промышленники ФРГ, которые поддерживают «Северный поток — 2» вопреки санкциям США. При этом, подчеркнул Кемпф, вмешательство третьих стран в данный вопрос недопустимо.

Трамп (президент США Дональд Трамп. – Прим. ФАН) скорее устанавливает связь между этим каналом и своим сжиженным газом. Но я вижу большую проблему, когда третье государство вмешивается в наше энергоснабжение», — отметил он.

В то же время низкая цена предлагаемого США сжиженного газа ни о чем не говорит, добавил председатель союза, поскольку природный ресурс еще необходимо доставить через Атлантику.

Газопровод «Северный поток — 2» проложат из России в Германию через Балтийское море, его протяженность составит 1,22 тысячи километров. Ожидается, что ввод газопровода в строй произойдет в конце 2019 года. При этом, по оценкам экспертов, проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, многие из которых высказались за строительство газопровода на их территории. Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее заявляла, что проект строительства «Северного потока – 2» важен и значим для Германии.