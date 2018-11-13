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Минобороны РФ засекретит личные данные военнослужащих

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Минобороны РФ засекретит личные данные военнослужащих

Москва, 13 ноября. Министерство обороны Российской Федерации подготовило положение о приравнивании персональных данных военных к государственной тайне.

Так, персональные данные военнослужащих будут засекречены, согласно Положению об обработке персональных данных в Вооруженных силах России. Лично командир части будет давать разрешение на доступ к ним.

В свою очередь, только определенные должностные лица смогут получить его для исполнения служебных обязанностей: сотрудники службы защиты гостайны, финансисты, кадровики. Каждому должностному лицу будет доступен ограниченный объем данных.

Сейчас гриф «Секретно» стоит не на всех личных делах военнослужащих. Случалось, когда в базах коллекторских агентств, микрокредитных организаций и других структур оказывались контактная информация военнослужащих, паспортные и другие данные, передает издание «Известия». 

Напомним, ранее сообщалось, что коллекторские агентства могут заняться взысканием долгов россиян по услугам ЖКХ. 

Автор: Тимур Румянцев
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