Москва, 13 ноября. Представительство Крыма в Евросоюзе откроется в первой половине 2019 года. Оно станет первой общественной организацией на территории ЕС, которая будет на законных основаниях защищать интересы республики.

Как пояснил сопредседатель V Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров, в настоящее время прорабатываются организационные вопросы.

«Важно отметить, что организация будет иметь официальный лоббистский статус на территории ЕС. Это позволит на законных основаниях продвигать интересы Крыма в Евросоюзе», — подчеркнул он в беседе с газетой «Известия».

По словам члена рабочей группы, депутата бельгийского парламента Филиппа Девинтера, представительство поможет европейским бизнесменам осуществлять бизнес-проекты в Крыму, будет содействовать организации культурных мероприятий.

«Уверен, наша инициатива может помочь в борьбе с санкционным режимом», — добавил он.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за воссоединение с РФ. Однако Украина и ряд западных государств не признают результатов народного волеизъявления. В этой связи Запад ввел в отношении Москвы санкции, на которые российская сторона ответила зеркально и взяла курс на импортозамещение.

РФ не раз обращала внимание, что Крым стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о статусе полуострова окончательно закрыт,