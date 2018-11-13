Правительство России обяжет независимые АЗС заморозить цены

Москва, 13 ноября. Правительство по инициативе «Роснефти» обяжет независимые автозаправочные станции, которые являются монополистами в своих регионах, заморозить цены.

Как пишет «Коммерсант», задача проанализировать в региональном разрезе все сети независимых АЗС на предмет монополизации дана Федеральной антимонопольной службе и министерству энергетики России.

Отмечается, что они занимают 62% рынка нефтепродуктов. Как уточняет издание, часто монополисты не несут ответственности за обеспечение клиентов топливом, а также не контролируют качество продукта.

Ранее Российский топливный союз призвал разморозить цены на АЗС. Об этом рассказал президент союза Евгений Аркуша. По его словам, организация видит угрозу для независимых компаний на фоне роста оптовых цен нефтепродуктов. В союзе пришли к мнению, что в России нужно отменить действующую с июня 2018 года заморозку цен на заправках.