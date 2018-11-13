На юге Израиля мужчина погиб и две женщины пострадали из-за ракетного обстрела

Москва, 13 ноября. Один человек погиб, двое пострадали, попав под ракетный обстрел в городе Ашкелон на юге Израиля. Как пишет издание Haaretz, 40-летний мужчина умер после того, как снаряд попал в его дом. В помещении находились еще две женщины, которые получили травмы и находятся сейчас в критическом состоянии.

Ранее израильские военные засекли с вечера воскресенья пуски 200 ракет по своей территории. Система противоракетной обороны «Железный купол» ликвидировала около 60 из них. Авиация Израиля нанесла авиаудары по сектору Газа в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков.

Как пишет «Газета.ru», палестинцы взорвали израильский автобус в Газе. Государственное радио Kan передавало, что в результате ракетных обстрелов из Газы ранены пятеро израильтян.