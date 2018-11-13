Абэ надеется на встречу с Путиным в Сингапуре

Токио, 13 ноября. Японский премьер Синдзо Абэ выразил надежду, что в период с 14 по 18 ноября во время пребывания в Сингапуре он встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, информирует агентство Kyodo.

Как сообщил генеральный секретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга, с 14 по 18 ноября Абэ посетит Папуа — Новую Гвинею и Сингапур.

«В Сингапуре планируется проведение японо-российских переговоров на высшем уровне», — сказал он, передает ТАСС.

В октябре Абэ заявил, что Япония откроет новую эру в отношениях с Российской Федерацией.

Ранее глава российского государства сообщал, что Россия, несмотря на санкции Японии против РФ, предпринимает шаги для повышения доверия между Москвой и Токио.