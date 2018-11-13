Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами | 13 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами Палестинские боевики выпустили более 300 ракет по южной части Израиля. Как сообщает пресс-служба армии Израиля, несколько десятков из них были успешно перехвачены израильской системой ПРО. В ответ ВВС Израиля нанесли серию ударов по сектору Газа. Сообщает о более чем 70 атакованных объектах ХАМАС и палестинской организации «Исламский джихад» в секторе Газа. По меньшей мере 34 жителя Израиля госпитализированы с ранениями после ракетных обстрелов. В министерстве здравоохранения Палестины сообщают о троих погибших и четырех раненых.

ЦБ Ирана уже отключен от системы SWIFT Компания SWIFT отключила от своей системы Центробанк Ирана, а также другие финансовые учреждения страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на замминистра финансов США Сигал Манделкер. На прошлой неделе SWIFT объявила, что приостанавливает доступ ряду иранских банков к своей системе обмена данным. Причиной стало восстановление санкций США против Ирана, вызванное выходов Вашингтона из «ядерной сделки» с Тегераном.

Украина и США договорились противодействовать реализации «Северного потока ― 2» В ходе встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра энергетики США Рика Перри была достигнута договоренность совместно противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. Обе стороны заявили, что проект якобы подрывает европейскую энергобезопасность и стабильность. Напомним, заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что Берлин не будет менять свою позицию относительно «Северного потока — 2».