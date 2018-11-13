Зрители назвали лучший фильм 2018 года

Москва, 13 ноября. Победителем в номинации «Фильм 2018 года» американской ежегодной премии People's Choice Awards стал приключенческий боевик студии Marvel «Мстители: Война бесконечности».

Как пишет сайт ENews, при этом лучшей драматической картиной кинолюбители признали картину Джеймса Фоули «Пятьдесят оттенков свободы». Лучшей комедией стало кино Сузанны Фогель «Шпион, который меня кинул».

Кроме того, названа и лучшая семейная картина. Ею стал мультфильм «Суперсемейка 2». Зрители также назвали кинозвезд, которые, по их мнению, в этом году наиболее ярко проявили себя.

Лучшим артистом среди мужчин стал Чедвик Боузман за роль в фильме «Черная пантера». Лучшей актрисой названа Скарлетт Йоханссон, сыгравшая в фильме «Мстители: Война бесконечности».

Напомним, People's Choice Awards — американская премия, которую присуждают по итогам голосования зрителей.