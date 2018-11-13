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Пассажиры экстренно севшего в Иркутске самолета не улетели резервным бортом

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Пассажиры экстренно севшего в Иркутске самолета не улетели резервным бортом

Иркутск, 13 ноября. Пассажирам экстренно севшего в Иркутске самолета компании Air France не удалось улететь в Шанхай.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, за пассажирами отправили резервный борт, но он не смог улететь из-за отказавшей гидросистемы.

«Пассажиров посадили в самолет, он прошел все процедуры, обработку от обледенения. Вышел на рулежную дорожку, запустился, и отказала гидросистема. Видимо, за то время, которое он у нас простоял, куда-то попала вода, морозы схватили — он замерз», — рассказали ТАСС сотрудники аэропорта Иркутска.

Сначала пассажиров в течение нескольких часов держали в самолете, после чего их стали размещать в гостиницу.

Напомним, рейс авиакомпании Air France, летевший в Шанхай, совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска. Причиной экстренной посадки стало задымление в кабине пилотов. 

Автор: Алексей Громов
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