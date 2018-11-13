Словенские военные замерзли на учениях в Норвегии

Любляна, 13 ноября. Военнослужащие Словении, которые принимали участие в учениях НАТО в Норвегии, пожаловались на холодную униформу. Как пишет издание Delo, ссылаясь на слова подполковника Уроша Тринко, командовавшего словенскими военными на учениях, многие подчиненные жаловались на обмундирования, а также обувь. По их словам, они не защищают их от «норвежского холода и влаги».

При этом Минобороны Словении добавило, что медицинская помощь никому во время занятий не потребовалась. Глава ведомства Карл Эрьявец заявил, что жалобы военных «обстоятельно» расследуют.

Издание выяснило, что форменные сапоги словенских военных стоят 80 евро за пару. Температура в Фоллдале, где военные были задействованы в полевых учениях, колебалась от минус 23 до плюс семи градусов.

Напомним, в сентябре уже сообщалось, что на учениях в Норвегии замерзли военные Нидерландов.