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Приходько: Россия не занимает чью-либо сторону во внутриливийском конфликте

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Приходько: Россия не занимает чью-либо сторону во внутриливийском конфликте

Москва, 13 ноября. Россия не занимает чью-либо сторону во внутриливийском конфликте и руководствуется интересом сохранения территориальной целостности Ливии. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 12–13 ноября примет участие в Международной конференции по Ливии в Палермо. Как уточнил Приходько, Москва не занимает чью-либо сторону во внутриливийском конфликте. Как пишет РИА Новости, по его словам, она руководствуется интересами сохранения суверенитета и территориальной целостности страны, а также поддерживает контакт со всеми основными военно-политическими силами в этом государстве.

Напомним, после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в государстве двоевластие, страна поделена на две части.

Приходько: Россия не занимает чью-либо сторону во внутриливийском конфликте

Автор: Алия Садыкова
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