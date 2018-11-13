Учителя в России лучше разбираются в обществознании, чем в математике

Москва, 13 ноября. В Рособрнадзоре прокомментировали результаты тестирования школьных учителей, которые сдали плохо математику и информатику. Ранее сообщалось, что половина учителей математики и информатики провалили тестирование по своему предмету.

Согласно итогам исследования, 50% преподавателей не справилась с заданиями по математике, информатике и основам духовно-нравственной культуры народов России. При этом учителя истории, русского языка и литературы тесты по этим предметам не сдали лишь четверть экзаменуемых.

Кроме того, все преподаватели наиболее успешно справились с заданиями по обществознанию и праву. Самые высокие показатели – у учителей родного языка и родной литературы. Тестирование проводилось в обезличенном виде, а его результаты не отразятся на учителях и школах.