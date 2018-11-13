«У всего есть цена»: Пушков прокомментировал слова Порошенко о бедности на Украине

Москва, 13 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков назвал бедность на Украине ценой за «майдан, разрыв с Россией и русофобию».

Накануне президент Украины Петр Порошенко официально признал, что темпы экономического роста не отвечают требованиям населения, а сама страна остается беднейшим государством Европы. Об этом Порошенко заявил, выступая на заседании Совета регионального развития в Киеве. Политик также признал вину украинских властей в «слишком медленном развитии экономики».

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, президент Украины, наконец, открыл глаза на «подлинное состояние» страны.

«В предмайданные годы Украина была на вполне приличном уровне. Такова цена майдана, госпереворота, «европейского пути», утраты Крыма, разрыва с Россией и русофобии. У всего есть цена», — прокомментировал Пушков заявление Порошенко в своем Twitter.

Отметим, мнение Порошенко, высказанное им публично, разделяют и в Международном валютном фонде. По данным МВФ, Украина является самой бедной страной в Европе. Так, за последние пять лет отношение госдолга к ВВП на Украине выросло почти вдвое: с 36,6 до 71,8%.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Порошенко вошел в шестерку самых богатых украинцев, увеличив за год свое состояние на 10%. Накануне житель Украины Григорий Гришкан перечислил всю свою пенсию в компанию Roshen, которой владеет Порошенко. Таким образом, он выразил протест против «унизительной» ежемесячной выплаты в размере 1452 гривен (3476 тыс. рублей).