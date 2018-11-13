Эксперт прокомментировал соглашение США и Украины о борьбе с «Северным потоком — 2»

Москва, 13 ноября. Политолог Александр Асафов прокомментировал соглашение США и Украины о борьбе с проектом «Северный поток — 2».

«Соединенные Штаты в конфигурации своих действий на европейском энергетическом пространстве «Северный поток — 2» учитывают, как конструкцию, которая будет существовать», — цитирует эксперта RT.

Напомним, что накануне в ходе встречи главы МИД Украины Павла Климкина и министра энергетики США Рика Перри была достигнута договоренность совместно противодействовать реализации строительства газопровода «Северный поток — 2».

Впрочем, оценивая так называемое соглашение, Александр Асафов добавил, что Вашингтон не планирует каким-либо образом «противодействовать» в отличие от Киева, который будет возражать против любого российского проекта.

Напомним, что проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.