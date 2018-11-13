Ответил не на мове: Соловьев уличил Порошенко в нарушении своих же законов 

Москва, 13 ноября. Телеведущий Владимир Соловьев уличил президента Украины Петра Порошенко в нарушении своих же законов.

Все дело в том, что украинский лидер, отвечая на вопрос российского журналиста, заговорил не на украинском языке, а на чистом русском. В том числе об этом шла речь накануне ночью во время прямого эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Ведущий и гости студии подводили итоги торжественных мероприятий в Париже, посвященных 100-летию окончания Второй мировой войны.

«Вчера на вопрос моего со-ведущего по программе «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, почему Трамп не подал руки Порошенко, президент Украины нет, чтобы ответить на державной мове, перешел на запрещенную русскую речь», — заявил Соловьев.

«Вы все врете», — сказал Порошенко на хорошем русском языке.

«Нарушает президент Украины собственные законы о языке, а должен был сказать «я вашу москальскую мову ни разумею», но не смог», — констатировал российский журналист.

«При этом Порошенко остался очень доволен своей поездкой во Францию! Говорит, что с Трампом встречался – видимо тайно, потому что на людях Трамп с ним даже не поздоровался», — продолжил Владимир Соловьев.

«Раз фото того, что не было, нет, ждем портреты встречи Трампа и Порошенко кисти украинских живописцев», — иронично резюмировал телеведущий.

Напомним, что президент США Дональд Трамп оставил без внимания президента Украины Петра Порошенко и не подал тому руку. Хозяин Белого дома, подойдя к трибуне, поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, а также стоящих поблизости гостей.

Добавим, что сейчас украинские власти разрабатывают законопроект, который введет существенные ограничения на использование русского языка в общественных местах. За нарушения ограничений могут появиться штрафы, контролировать исполнение закона будут языковые инспекторы.