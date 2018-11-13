Минобороны РФ рассекретило документы из истории ВДВ

Москва, 13 ноября. В преддверии 100-летия Рязанского училища ВДВ в российском Минобороны рассекретили уникальные документы об истории вуза.

На официальном сайте министерства обороны России появился новый раздел, посвященный истории одного из самых прославленных отечественных военных вузов — Рязанского училища ВДВ, которое празднует в нынешнем году свой вековой юбилей. В

В честь этого события в Минобороны впервые представили широкой публике ранее засекреченные документы разных лет.

«Минобороны России представляет специальный историко-познавательный проект на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Министерства обороны об особо значимых вехах истории училища и о ратном труде его личного состава», — сообщается на сайте ведомства.

Так, желающие могут полистать исторический формуляр, относящийся к первым годам работы вуза, который изначально создавался по личной инициативе Ленина как «1-е Рязанские Советские пехотные курсы командного состава РККА», а позже был переименован в Рязанское пехотное училище имени Ворошилова.

Здесь же размещено представление Иосифа Сталина о награждении училища орденом Красного Знамени, итоги выпускных экзаменов за апрель 1943 года, которые сдавали перед отправкой на фронт девушки-курсантки.

Как сообщают в Минобороны, значительная часть документов рассказывает о жизни и достижениях училища в послевоенное время.

«Впервые доступны для широкого круга пользователей документы об участии курсантов училища в различных военно-спортивных соревнованиях, в том числе – с установлением рекордов», — отмечают в министерстве.

Завершается подборка распоряжением президента РФ о присвоении училищу имени генерала армии Василия Маргелова и документами из личного дела легендарного создателя Воздушно-десантных войск.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», в Минобороны рассекретили документы о Курской битве.