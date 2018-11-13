В Белоруссии скончался автор хитов Ротару и Кобзона композитор Игорь Лученок

Минск, 13 ноября. В столице Белоруссии на 81-м году жизни скончался автор хитов Софии Ротару и Иосифа Кобзона композитор Игорь Лученок.

Печальную новость на своей странице в социальной сети Facebook сообщил руководитель ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмоленко.

«Ушел в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Беларуси Игорь Михайлович Лученок…» — написал Ярмоленко.

Напомним, что Игорь Лученок был доставлен в больницу в начале ноября после перенесенного инсульта. В медицинском учреждении артисту провели операцию.

Народный артист Белоруссии и СССР родился в пригороде Минска в 1938 году. Широкую известность и признание Лученок получил в 1966 году. Песни, написанные на его музыку, исполняли «Песняры», «Сябры», Иосиф Кобзон, София Ротару.