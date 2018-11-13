В МЭА заявили, что Россия останется основным поставщиком газа в ЕС до 2040 года

Париж, 13 ноября. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) заявили, что Россия останется основным поставщиком газа в Европейский Союз как минимум до 2040 года

Такие данные содержатся в подготовленном специалистами агентства докладе World Energy Outlook. При этом эксперты МЭА считают, что через 22 года в Европе будет наблюдаться значительное снижение спроса на «голубое топливо».

«Спрос на газ в ЕС составит немногим более 400 миллиардов кубометров к 2040 году, что на 16,4% меньше уровня 2017 года, однако падение собственной добычи в Евросоюзе приведет к росту доли импорта до 86% к 2025 году», — говорится в документе.

При этом Россия останется крупнейшим поставщиком газа, считают специалисты МЭА, при этом делая оговорку, что постепенно Европа будет снижать зависимость от поставок из РФ.

«Россия останется крупнейшим поставщиком и одним из наиболее дешевых, но это влияние должно ослабнуть на интегрированном европейском рынке газа, где покупатели будут иметь доступ к разным источникам газа», — делают прогноз в агентстве.

Добавим, что по оценкам МЭА, в целом спрос на «голубое топливо» в мире к 2040 году увеличится на 45% по сравнению с 2017 годом — до 5,4 триллионов кубометров. До этих же значений (или на 43%) увеличится добыча газа.