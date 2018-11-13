Генсек ООН призвал к сдержанности участников конфликта в секторе Газа

Нью-Йорк, 13 ноября. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал стороны палестино-израильского конфликта проявлять «максимальную сдержанность».

Во вторник пресс-офис генерального секретаря ООН распространил заявление, в котором руководитель всемирной организации Антонио Гутерреш призывает к сдержанности стороны конфликта в секторе Газа.

«Генсек настоятельно призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность», — говорится в сообщении.

Также в пресс-офисе заявили, что Гутерреш «внимательно следит» за развитием событий в Газе.

Как отмечают в ООН, специальный координатор Организации объединенных наций Николай Младенов сотрудничает с Египтом и всеми заинтересованными сторонами в целях восстановления спокойствия.

В то же время представитель Израиля Дэнни Данон обратился в Совбез ООН с призывом осудить действия палестинских боевиков.

«После целого дня ракетных обстрелов нет какого-либо другого определения ХАМАСа, кроме определения террористической организации», — подчеркнул Данон в своем письме в Совет безопасности.

Напомним, в районе сектора Газа разгорается палестино-израильский вооруженный конфликт, поводом для которого выступила операция израильского спецназа на территории Палестины. В понедельник группа специального назначения проникла со стороны Израиля на палестинскую территорию и уничтожила семерых боевиков, в том числе — полевого командира. В ответ на это со стороны Палестины начался массовый обстрел израильской территории, в ходе которого было выпущено не менее 300 ракет и мин.

По данным «Газеты.ру», в Израиле в результате обстрелов погиб по меньшей мере один человек. Кроме того, израильская сторона сообщает о десятках пострадавших. Представители Палестины доложили о трех погибших и четырех раненых.

В Москве призывают продолжить мирное урегулирование путем двусторонних переговоров.